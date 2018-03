Ano letivo nas Escolas de Sena começa nesta segunda-feira

Somente na rede municipal de ensino existem mais de 5 mil alunos

As Escolas que integram as Redes Municipal e Estadual de ensino confirmaram para esta segunda-feira, 5 de março, o início do ano letivo 2018. Diferentemente do ano passado, neste ano houve unificação do calendário e a perspectiva é de que o encerramento das aulas ocorra antes do Natal.

Nas escolas, as equipes gestoras e servidoras agilizam os últimos preparativos para recepcionar, nesta segunda-feira, centenas de alunos dos mais diversos Bairros do município.

Na Rede Municipal as aulas começam nas seguintes escolas: Guttemberg Modesto da Costa, Siqueira de Menezes, Eliziário Távora, Eugênio Areal, Euclides Cavalcante, Chapeuzinho Vermelho, Iracema Modesto, Clarisse Assef, Messias Rodrigues, Walfredo Guedes e Raimundo Hermínio de Melo. Na Creche Criança Feliz o ano letivo será iniciado dia 7 de março bem como na escola Vicente Balbino.

Já pela rede estadual reabrem as portas nesta segunda-feira as escolas: Dom Júlio Mattioli, Instituto Santa Juliana, Assis Vasconcelos, Fontenete de Castro, Raimundo Magalhães, Charles Santos e Comunitária II.

Somente na rede municipal de ensino existem mais de 5 mil alunos matriculados. Mesmo assim, segundo dados da Secretaria Municipal de Educação, o número de estudantes baixou num comparativo com o ano passado.

FARDAMENTO

Neste ano, as escolas da rede estadual de ensino irão adotar um novo modelo de farda. Não será mais o tradicional Jeans e, sim, uma espécie de moletom. No primeiro dia de aula, entretanto, não é obrigatório esse fardamento, principalmente porque as Malharias ainda não disponibilizam de todo o material.

