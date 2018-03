Vítimas fatais de acidente na BR-364 no Acre haviam saído de Rondônia

No acidente, neste sábado (3), dois caminhões se chocaram deixando duas pessoas mortas e outras três feridas.

As vítimas fatais do grave acidente envolvendo caminhões na BR-364, na região entre Rio Branco e Sena Madureira, foram identificados como Elias Antunes e Edson Colle e haviam saído de Rondônia seguindo para Manoel Urbano, onde iriam realizar uma mudança. O motorista do caminhão cargueiro não morreu, e está gravemente ferido.

Um dos veículos, um caminhão cargueiro de cor vermelha, ficou totalmente destruído, e as duas vítimas que estavam na cabine foram arremessadas para o lado de fora da cabine. Ainda não se sabe os motivos do acidente, mas a buraqueira é grande na região.

O Corpo de Bombeiros já fez o resgate das vítimas junto com serviços médicos. Um dos caminhões transportava combustível e os profissionais de socorro agem com cautela ao vistoriar o local.

