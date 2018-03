Tamagotchi será lançado como aplicativo nas versões Android e iOS

O Tamagotchi, lançado no Japão em 1996, ganha versão para celular e estará disponível para Android e iOS a partir do próximo dia 15 de março.

O brinquedo, que foi febre nos anos 90, era um aparelho eletrônico com uma tela pequena e alguns botões. O objetivo do jogo era manter o animalzinho de estimação vivo com cuidados diários.

A nova versão, desenvolvida pela empresa Bandai Namco, manterá algumas funcionalidades clássicas como comer, dormir, brincar e tomar banho, mas haverá atualizações. O visual que antes tinha poucos pixels, evoluiu para um boneco em 3D.

Os bichinhos vão morar em um comunidade onde poderão interagir uns com os outros. A plataforma terá outros minigames disponíveis para os usuários. É possível fazer uma pré-inscrição para ter o game “My Tamagotchi Forever” em primeira mão.

Fonte: O Povo Online

