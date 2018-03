Produtores culturais vão ter que devolver mais de R$ 12 mil ao estado por não prestarem contas de projetos

A Justiça do Acre determinou que dois produtores culturais devolvam mais de R$ 12 mil ao erário por não terem prestado contas dos valores que receberam por meio de editais feitos pela Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM). A decisão ainda cabe recurso.

Os dois produtores têm o prazo de 15 dias para prestar contas já que não houve comprovação da aplicação do recurso público. A determinação, da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Rio Branco, foi divulgada nesta quinta-feira (1º) pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC).

Entre os projetos que devem devolver o recurso recebido estão o projeto cultural “Hip Hop na Praça”, que recebeu R$ 7.390 do Fundo Estadual de Fomento à Cultura. Além do projeto “Show Popular Junino no Calçadão”, que recebeu R$ 5 mil para realização das ações.