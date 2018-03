Jovem sofre aneurisma cerebral em academia

Ela deve passar por cirurgia na qual o seu principal objetivo é fechar o aneurisma para eliminá-lo e preservar a artéria que o nutre.

A jovem Jaruense Karine Martins, de 23 anos sofreu um aneurisma cerebral na manhã desta sexta feira(02), em uma academia do Município onde a mesma realizava exercícios de musculação.

Segundo informações, Karine estava treinando quando começou a sentir-se mal, e em seguida desmaiou, ela foi socorrida ao Hospital Municipal, e posteriormente foi encaminhada para o Hospital Regional de Cacoal, onde a mesma permanece internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em estado grave.

Aneurisma Cerebral:

“O aneurisma cerebral é uma dilatação anormal de uma das artérias cerebrais, quase sempre de uma localizada no Polígono de Willis, devido ao enfraquecimento local de sua parede. No geral, origem da doença pode estar associada ao uso do tabaco, infecções e trauma; sendo alguns casos de origem congênita. Se o aneurisma se rompe, então ocorre sangramento para o espaço que está ao redor do vaso (espaço subaracnóideo) conhecida por hemorragia subaracnóidea.”

Esse sangramento “irrita” as artérias e pode causar vários “estrangulamentos vasculares”, conhecidos por vasoespasmos, que é uma situação grave, podendo acometer o paciente a ficar sem irrigação em um setor do cérebro. Isso provoca inchaço cerebral, falta de circulação e até a morte.

Familiares e amigos de Karine estão se mobilizando através das redes sociais com pedidos de orações pela vida da jovem, estes que a conhecem e sabem o quanto a jovem que é evangélica, membrada, é tão temente, e conhecedora da palavra de Deus.

A jovem deve passar por uma cirurgia na qual o seu principal objetivo é fechar o aneurisma para eliminá-lo e preservar a artéria que o nutre, pois todas as áreas do cérebro são nobres e morrem se não forem irrigadas.

