Início das aulas em escolas estaduais do ensino médio são adiadas para o dia 12 em Cruzeiro do Sul

Aulas estavam previstas para começar no dia 5 desse mês. Início foi adiado devido a ajustes, contratação de professores, formação e planejamento para os professores.

O início das aulas do ensino médio em Cruzeiro do Sul foi adiado para o dia 12 desse mês. A mudança ocorreu devido a ajustes como contração de professores, formação e planejamento para os gestores, de acordo com a Educação.

O coordenador de Educação do município, Charles André, explicou que a mudança ocorre apenas para as escolas estaduais do ensino médio, as estaduais de ensino fundamental vão iniciar normalmente no dia 5.

“Temos 98% dos quadros já completos. Temos o calendário estadual para cumprir com início dia 5 de março. Vamos ter uma alteração a pedido de diretores do ensino médio. Temos uma pequena pendência de pessoal. Eles alegaram falta de tempo para planejar as ações”, acrescentou.

A cidade conta com 24 escolas estaduais na zona urbana e 49 na rural, com um número aproximado de 21 mil estudantes que precisam cumprir o calendário estadual de educação.

Os solicitaram à Coordenação Regional o adiamento do início das aulas para o dia 12 alegando deficiência no quadro de pessoal e planejamento das ações. O pedido foi feito pelas Escolas Flodoardo Cabral, Dom Henrique Ruth, Maria Lima de Souza e Anselmo Maia.

Jair Souza, diretor da Escola Dom Henrique Ruth, disse que a nova data foi necessária para que as instituições possam receber os alunos preparadas. “Fizemos isso pensando em ofertar um melhor serviço aos alunos que iremos atender e, por isso, decidimos pedir o adiamento para o dia 12”, falou.

O coordenador de Educação informou ainda que o início das aulas na Escola Craveiro Costa, que este ano passa a ter aulas em tempo integral, vai ser no dia 19.

“No calendário das escolas jovens, vamos ter o ano letivo começando dia 19. Vamos receber a equipe do instituto que faz a formação desse modelo de ensino médio diferenciado, que vai fazer a formação dos funcionários da escola no período de 5 a 9 de março, para que a escola de ensino integral inicie suas atividades dia 19”, finalizou.

Aulas na rede municipal já iniciaram

Com mais de 12 mil alunos matriculados em 105 escolas, as aulas da rede municipal de ensino do 1ºao 9º ano de Cruzeiro do Sul iniciaramnesta quinta-feira (1º). A Secretaria Municipal de Educação aproveitou o início do ano letivo para entregar a reforma de 15 das 17 escolas do município que passaram por reparos durante as férias escolares. Kits também foram entregues aos alunos.

Amarísio Saraiva, secretário de Educação, destacou que duas escolas ainda estão em reforma e que as aulas vão iniciar até o final de março. As instituições, Escola Marcelino Champagnat e Thaumaturgo de Azevedo, funcionam na zona urbana.

