Fevereiro de 2018 foi o mês mais chuvoso dos últimos 48 anos em Rio Branco

O mês de fevereiro deste ano foi o mais chuvoso desde o ano de 1970 na capital acreana, Rio Branco. Dados da Defesa Civil do Estado apontam que entre o dia 1º e 28 de fevereiro o acumulado de chuvas ultrapassou em mais de 120% o esperado para o período.

Conforme o levantamento, divulgado neste sábado (3), nos 28 dias do mês de fevereiro de 2018 choveu um acumulado de 624 milímetros, sendo que a previsão para o período era de 280 milímetros.

O órgão afirma que a situação foi a primeira registrada em 48 anos, desde quando começaram as medições oficiais das chuvas e do volume de água do Rio Acre.