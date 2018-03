Empresária é indenizada após instituições financeiras não repassarem valores de máquina de cartão

Uma empresária ganhou na Justiça uma indenização por danos morais após não receber os valores de máquinas de cartão de duas instituições financeiras. A decisão é da Comarca de Xapuri e foi publicada no Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) nesta quinta-feira (1º).

Cada instituição foi condenada a pagar R$ 6 mil de indenização, além terem que devolver os valores não repassados. A advogada correspondente do Banco Bradesco, Marisa Raquel, informou não saber se os representantes do banco vão recorrer da setença.

A Cielo esclarece que vai se pronunciar sobre o caso em juízo. A companhia reforça seu compromisso com a excelência para seus clientes e se coloca sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida por meio de seus canais de relacionamento.

Ao G1, o advogado da empresária, Talles Menezes, contou que as vendas foram feitas entre os meses de setembro e outubro do ano passado. Uma das vendas foi do valor de R$ 300 e a outra de R$ 180.