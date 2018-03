Delegacia de Homicídios prende integrante de facção com arma roubada de PC

No dia do assalto, o policial foi agredido covardemente por dois bandidos

Policiais civis da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) obtiveram êxito em prender neste sábado (03), Paula Vitória B. R. O., 21, e Manoel Carlos S. J., 21. Duas armas de fogo foram apreendidas, sendo que uma delas havia sido roubada de um policial civil de 72 anos na última quinta-feira (01), em uma residência no bairro Tancredo Neves, região Leste de Porto Velho.

Após intensas diligências e investigações, os policiais chegaram até Paula Vitória. Ela foi abordada quando conduzia uma motocicleta Honda Biz na zona Sul da cidade. Com a suspeita foi encontrada a pistola calibre 380 roubada do PC.

Ela alegou que estava levando a arma para um comparsa, mas não revelou o nome e nem o paradeiro dele. Paula afirma ser integrante de um facção criminosa. A mulher possui pelo menos cinco passagens por diferentes crimes e disse que a pistola seria usada em atentados contra facções rivais.

No dia do assalto, o policial foi agredido covardemente por dois bandidos, ainda não identificados, que estavam em uma moto.

Durante as diligências, os policiais civis conseguiram ainda apreender uma escopeta calibre 16. O armamento foi localizado em uma residência no bairro JK. No local, o apenado do regime semiaberto, Manoel Carlos foi preso em flagrante. Ele também se intitula membro de facção.Os dois foram apresentados na Delegacia de Crimes Contra a Vida.

Curtir isso: Curtir Carregando...