Caseiro de 33 anos é assassinado no Calafate

O crime aconteceu na principal do bairro Calafate após o Campo do Vaz na noite deste sábado (3), em Rio Branco. A vítima foi identificada como Vanin da Silva Souza, de 33 anos que segundo parentes era caseiro e usuário de drogas.

A informação repassada a polícia pelas testemunhas é de que a vítima estava a pé com o sobrinho menor de idade quando o suspeito se aproximou e efetuou os disparos. Ele ainda tentou correr, mas, acabou caindo em uma Rua Projetada baleado com pelo menos três tiros.

Sem sinais de vida, o Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu), nem chegou a ser acionado. A morte já foi informada diretamente a perícia que chegou cerca de meia hora após o crime.

Ainda segundo familiares que estavam no local, a suspeita é de o ocorrido se deu em retaliação ao homicídio de um homem ocorrido no dia 20 de janeiro no município de Sena Madureira. Vanin Souza seria o autor e reclamava que estava sendo ameaçado.

