Bope apreende semi aberto foragido com mais de 20kg de droga na Seis de Agosto

Em uma ação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na Travessa Edson Mendes do bairro Seis de Agosto, a polícia acabou apreendendo pouco mais de 20 kg de produto entorpecente em uma residência que era usada como ponto de confecção e tráfico. Um presidiário foragido do sistema Prisional também foi preso após assumir a propriedade da droga.

De acordo com o Tenente Farias, os militares estavam em patrulhamento na área quando perceberam a presença de suspeitos se livrando de um material e fugiram do em direção à uma residência. Na busca pelo material encontraram parte da droga e na residência, encontraram um verdadeiro laboratório com vários tijolos e pacotes de produtor entorpecente variando entre, cocaína e pasta a base de cocaína.

Na casa, José Valdemar da Silva, de 30 anos, foragido do sistema Prisional e com um mandado de prisão em aberto, assumiu a autoridade da droga avaliada em mais de 500 mil reais.

Todo o material foi entregue na Delegacia de Flagrantes (Defla), para ser pesado e apresentado à autoridade de Polícia Civil de plantão. Uma investigação deve ser aberta para apurar de onde veio todo o material e onde seria investida

