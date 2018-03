Após desabafar no banheiro com Ana Clara, Gleici, vai para a sala e senta no sofá. Mahmoud fica do lado dela, que afirma: “Eu quero ir embora daqui”.

O sexólogo acalma Gleici e avisa: “Não faça isso”. “Eu também estou nervoso como você. Eu já passei por situações muito estressantes e sobrevivi”, explica Mahmoud. A sister chora e ganha um abraço do brother.

Fonte: Gshow

