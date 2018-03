Acidente grave deixa duas pessoas mortas na BR-364, próximo a Sena Madureira

Um grave acidente foi registrado na manhã deste sábado, 03, na BR-364, entre Rio Branco e Sena Madureira. Pelo menos dois caminhões se encontram de frente na rodovia, e com a colisão, duas pessoas acabaram mortas. A Polícia Rodoviária Federal ainda não divulgou os nomes das vítimas.

Um dos veículos, um caminhão cargueiro de cor vermelha, ficou totalmente destruído, e as duas vítimas que estavam na cabine foram arremessadas para o lado de fora do veículo. Ainda não se sabe por quais motivos o acidente aconteceu, se foi imprudência ou falha mecânica.

O Corpo de Bombeiros já está no local e faz o resgate das vítimas junto com serviços médicos. Um dos caminhões transportava provavelmente combustível veicular, portanto, os profissionais de socorro agem com cautela ao vistoriar o local.

