PRF faz maior apreensão de droga sintética na BR 317 com peruanas

Durante a noite desta quinta-feira, dia 1 de março, uma blitz de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 317, já dentro dos limites do município de Capixaba, pararam um taxi lotação onde tinha duas passageiras de origem peruana que despertaram a desconfiança.

Em entrevista de rotina, o nervosismo em excesso fez com que os agentes realizassem uma busca em seus pertences pessoais. Logo, foram encontradas embalagens de ração para cachorro e macarrão instantâneo. Ao serem abertos, foi descoberto o motivo da preocupação das peruanas.

Foram localizados nas embalagens, mais de 10.000 pílulas de êxtase e 01 quilo de metanfetamina, drogas sintética de laboratório que possivelmente iria passar pelo Acre, indo para regiões do Sul e central do País, uma vez que ainda não é muito consumida no mercado acreano.

A apreensão é a maior realizada no Acre, neste ano de 2018. As duas peruanas que não tiveram seus nomes divulgados para não atrapalhar as investigações e foram usadas como ‘mulas’, foram conduzidas à sede da delegacia da Polícia Federal na cidade de Epitaciolândia, já na madrugada desta sexta-feira, dia 2.

