Polícia prende seis, apreende um menor e encontra corpo enterrado em cova durante operação no interior do AC

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul encontrou, na manhã desta sexta-feira (2), o corpo de um homem enterrado na beira do Igarapé Santa Luzia. A ação é um desdobramento da Operação Impactus, que também ocorreu na capital acreana, em Rio Branco.

O homem, que ainda não teve a identidade divulgada, foi morto possivelmente há ao menos uma semana, de acordo com a polícia. O delegado que investiga o caso, Elton Futigami, disse que chegaram até o local do crime, após um jovem de 18 anos, preso por apologia ao crime, nesta quinta (1º), falar em depoimento que tinha envolvimento no crime e ainda apontar os demais suspeitos.