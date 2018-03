Polícia prende médico acusado de estuprar 7 mulheres em Recife

Kid Nelio Souza de Melo, de 35 anos, foi detido nesta sexta-feira (2)

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu nesta sexta-feira (2) o ortopedista e traumatologista Kid Nelio Souza de Melo, de 35 anos, acusado de estupro por sete pacientes.

Na semana passada, uma mulher de 18 anos foi a primeira a fazer acusações. Depois dela, outras seis procuraram as autoridades. Segundo elas, os crimes teriam ocorrido na UPA de Imbiribeira e em clínicas particulares. O chefe da Polícia Civil Joselito Kehrle afirmou ao jornal Extra ter sido encontrado sêmem no corpo da primeira vítima, que agora vai ser confrontado com material orgânico do acusado.

“Qualquer violência física, qualquer ameaça com o intuito de praticar ato libidinoso é classificado como estupro. Por ser médico, por ter contato físico, há muitas vezes, por parte das vítimas, a dificuldade de entender. Elas devem procurar o departamento da mulher, onde serão atendidas por delegadas que tenham a capacitação técnica para ouvi-las numa escuta diferenciada, num acolhimento que será proporcionado e a partir daí definir como crime a tipificação”, afirmou.

Curtir isso: Curtir Carregando...