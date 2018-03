Polícia: Nova fase da “Operação Impactus” é deflagrada em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Visando o combate às organizações criminosas no Acre, retirando das ruas pessoas em conflito com a lei e apreendendo materiais ilícitos usados para o cometimento de crime, a Polícia Civil deflagrou na manhã desta sexta-feira (02), a oitava edição da Operação Impactus nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Num total foram cumpridos diversos mandados judiciais que resultaram na manutenção da prisão de 36 reeducandos no presídio, na prisão de 14 pessoas em bairros de Rio Branco com drogas e dinheiro e sete no município de Cruzeiro do Sul. No Juruá também foram apreendidos três armas de fogo, drogas e dinheiro.

“Mais uma operação que desta vez aconteceu em duas cidades simultaneamente, já foram mais de 200 prisões nos últimos 30 dias. Aqui em Rio Branco foi deflagrada na região da Quarta Regional que resultou na prisão de pessoas que já tiveram várias outras passagens, inclusive condenações. Nós acabamos sendo reféns da legislação por conta disso, que nos impõe constantes retrabalhos, mas, nós não vamos parar, vamos continuar fazendo, porque só assim a gente tem condições de fazer reclamações por fazer coisas que vai além de nossas atribuições, assuntos a serem resolvido pelo governo federal”, disse o Secretário de Polícia Civil, Carlos Flávio Portela.

Dos 14 presos em Rio Branco, 12 já haviam sido encaminhados ao presídio e apenas dois foram apresentados na Secretaria de Polícia Civil.

