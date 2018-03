Peruanas são presas com mais 10 mil comprimidos de ecstasy na BR-317, próximo a Xapuri

Mais de 10 mil comprimidos de ecstasy foram apreendidos em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada desta sexta-feira (02) no município de Xapuri. . A apreensão se deu no km 191 da BR-317, em frente ao posto policial.

De acordo com a assessoria, os policiais estavam realizando fiscalizações de rotina quando abordaram um veículo táxi com placa de origem de Lima, no Peru. Em seu interior haviam duas mulheres, de nacionalidade peruana, que aparentaram nervosismo diante da abordagem feita pelos rodoviários federais.

Durante a revista pessoal, nada foi encontrado com as suspeitas, mas no interior da bagagem, acabaram sendo encontrados em um saco de ração e potes de alimento, 10 mil comprimidos de ecstasy e 1kg de metanfetamina, além de uma balança de precisão e uma máquina de embalagem a vacuo.

As drogas são entorpecente a sintéticos feitos em laboratório que deveriam ser entregues na região sul do país após usar o Acre como estado de fronteira. As mulheres foram encaminhadas a Polícia Federal de Epitaciolândia e deverão ser indiciadas por crime de tráfico internacional de entorpecentes.