Pai é preso suspeito de estuprar a filha de 9 anos em Pernambuco

Segundo denúncias, o crime era cometido em frente ao irmão da vítma e filho do homem de 6 anos

A polícia de Pernambuco prendeu, nessa quinta-feira (1º), um homem de 57 anos suspeitos de estuprar a própria filha, de 9 anos, em Macaparana, na Mata Norte do estado. A delegacia que recebeu denúncias anônimas afirmou que o crime era cometido em frente ao filho de 6 anos do agressor.

De acordo com o G1, o suspeito, que era comerciante e trabalhava na feira, morava sozinho com as crianças e constantemente as deixava sozinhas, sem comida. O acusado foi encaminhado à Cadeia Pública de Macaparana, que fica a 86 km do Recife, onde ficará à disposição da Justiça.

Curtir isso: Curtir Carregando...