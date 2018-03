Onde pode existir vida extraterrestre no Sistema Solar?

Os Archaeas Methanothermococcus okinawensis vivem perto das fontes hidrotérmicas no fundo marítimo com temperaturas muito altas, transformando o gás carbónico e hidrogénio em metano

Os cientistas revelaram que a vida extraterrestre teoricamente pode existir no Sistema Solar, comunica o portal Phys.org.

De acordo com especialistas alemães e austríacos, as condições existentes em um dos satélites de Saturno — Encélado, é adequada para a vida dos microorganismos unicelulares archaea.

Sob a superfície gelada do satélite de Saturno há um oceano. Foi revelado que a archaea do tipo Methanothermococcus okinawensis, que produz metano, pode adaptar-se muito bem à vida nas condições criadas em laboratório e existir em Encélado, informa o Phys.org.

Os Archaeas Methanothermococcus okinawensis vivem perto das fontes hidrotérmicas no fundo marítimo com temperaturas muito altas, transformando o gás carbónico e hidrogénio em metano. Os vestígios de metano antes tinham sido descobertos nos vapores emitidos pelas rachaduras na superfície gelada de Encélado. Para muitos cientistas, parte deste gás, em teoria, pode ser produzida por microorganismos.

Além disso, em Encélado há gás carbónico, e no seu polo Sul foram detectados sinais de atividade hidrotérmica. Nas avaliações dos especialistas, os processos geoquímicos no núcleo do corpo celeste são capazes de fornecer bastante hidrogénio aos miscoorganismos.

No entanto, os resultados da pesquisa somente significam que estes microorganismos podem viver no satélite do Saturno, mas não provam que na verdade habitem lá, sublinham os cientistas. Com informações do Sputnik Brasil.

