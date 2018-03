Nota de esclarecimento

A Audiência Pública foi organizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e todas as instruções, bem como o regulamento para a referida solenidade, constam no site da instituição desde a data da publicação da audiência nos meios de comunicação.

Vale lembrar que a Audiência Pública é uma importante oportunidade para que a sociedade civil possa manifestar-se em relação ao processo de desestatização da distribuidora, bem como apresentar sugestões e contribuições.

Durante toda a audiência os participantes tiveram a oportunidade para se manifestarem e expressarem suas opiniões, conforme o procedimento definido pelo BNDES. Houve espaço para as manifestações orais e para as perguntas da plateia, com a participação de sindicalistas e dos demais participantes e, apesar das dificuldades colocadas por um grupo mais agressivo, e em grande parte graças à ajuda importante da Polícia Militar, todos os ritos legais para realização da audiência foram cumpridos.

A Distribuidora ressalta que, em nenhum momento, o presidente da Eletrobras Distribuição Acre incitou qualquer tipo de violência ou praticou qualquer agressão física ou verbal aos participantes do evento e que sempre defendeu a transparência e o livre debate das ideias.

Atenciosamente,

Assessoria de Comunicação Social e Relações Institucionais

Eletrobras Distribuição Acre

Curtir isso: Curtir Carregando...