No Acre, Educação divulga edital com mais de 1,6 mil vagas para cursos técnicos de nível médio

Somente em Rio Branco, há 550 vagas para o Mediotec. Edital foi publicado no DOE nesta sexta (2).

Um edital para seleção de alunos para cursos técnicos de nível médio foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira (2). De acordo com a Secretaria de Educação e Esporte do Acre (SEE-AC), são mais de 1,6 mil vagas para o Mediotec. A medida faz parte de uma nova ação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

As inscrições devem ser feitas na escola em que o candidato for matriculado de 5 a 9 de março, de 8h às 12h e de 14h às 18h. A seleção será feita por sorteio público no auditório da SEE-AC no dia 12 de março, às 9h. Somente os candidatos que atenderem os requisitos necessários vão participar do sorteio.

A Educação do Acre deve selecionar alunos da rede pública para ingressar no cursos técnicos ofertados pelo Instituto Dom Moacir Grechi (IDM). Ao todo, são 1.620 vagas com carga horária mínima de 1.100 horas e máxima de 1.320. Os estudantes devem receber formação para atuar em diversas áreas.

As vagas vão ser distribuídas por escola de ensino médio nos municípios de Acrelândia (50), Bujari (50), Brasileia (125), Capixaba (50), Cruzeiro do Sul (200), Epitaciolândia (50), Feijó (75), Mâncio Lima (75), Plácido de Castro (75), Rio Branco (550), Senador Guiomard (150), Sena Madureira (75) e Tarauacá (75).

Para participar, o aluno deve ter idade mínima de 15 anos e cursar o 2º ou 3º ano do ensino médio, 1º módulo do Programa Especial do Ensino Médio – Peem Poronga, ou 2º módulo da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Entres os requisitos também estão ser beneficiário do Programa Bolsa Família, ter frequência escolar mínima de 75% de participação e aproveitamento escolar com média global de ao menos 6 pontos.

Curtir isso: Curtir Carregando...