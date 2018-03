No AC, mulher é condenada em R$ 5 mil após entrar em casa de inquilino e levar ventilador, geladeira e até botija de gás

Uma mulher foi condenada a pagar R$ 5 mil de indenização por danos morais após ter entrado no apartamento do inquilino e levado ventilador, geladeira, botija de gás e máquina de lavar como forma de garantir o pagamento do aluguel que estava atrasado. A decisão cabe recurso.

O 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco deferiu ainda o pedido para que o aluguel devido seja pago, a título de dano material à mulher. No caso, o inquilino vai ter que pagar R$ 550 que está devendo de aluguel à dona do imóvel.

Conforme a Justiça, o pedido contraposto pela dona do imóvel tinha como objetivo o recebimento do valor de R$ 3.110, referentes aos alugueis atrasados. Mas, em sua decisão, o juiz entendeu que o inquilino deve somente um mês de aluguel, já que a retirada dos objetos do apartamento incidiu na rescisão do contrato.