Mulher tira foto durante estupro, envia para amigo e suspeito é preso

Uma professora que foi colocada à força dentro de um carro e, em seguida, estuprada ajudou a polícia a prender o agressor. Durante o crime, ela conseguiu tirar uma foto do suspeito e enviar para um amigo por meio do WhatsApp. O homem foi preso nessa quarta-feira (28), em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

De acordo com o G1, o suspeito percebeu quando ela tirou a foto e pegou o celular da mão dela. Depois de o homem se distrair, ela conseguiu fugir e foi è delegacia registrar a ocorrência.

Para localizar o homem, além da imagem enviada pela professora, o investigador Bruno Salerno disse que foram analisados mais de 200 veículos. O homem ficou preso e vai responder pelo roubo do celular e pelo crime de estupro.

