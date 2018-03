Marcelinho Paraíba é internado em Campina Grande após sofrer AVC

O meia-atacante Marcelinho Paraíba foi internado nesta quinta-feira (1) devido à ocorrência de um acidente vascular cerebral (AVC). Ele foi levado ao Hospital Antônio Targino, em Campina Grande (PB), com dificuldades na fala.

Segundo o Globoesporte.com, o neurocirurgião Luciano Holanda detectou uma isquemia de pequeno porte no cérebro do jogador de 42 anos, que atualmente defende o Treze. Marcelinho está consciente, ficará em observação pelas próximas 48 horas e, pelo quadro não ser grave, não necessariamente apresentará sequelas por conta do problema.

O jogador teve passagens de destaque por clubes como Grêmio, São Paulo e seleção brasileira – na Europa defendeu Wolfsburg e Hertha Berlim, equipe na qual é ídolo.