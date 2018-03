Mãe de Brad Pitt quer que o filho volte para Jennifer Aniston

Aliás, a família inteira do ator está na torcida para que os dois se reconciliem

Desde que Jennifer Aniston confirmou o divórcio com Justin Theroux, são muitos os fãs que torcem para que a atriz reate o seu relacionamento com Brad Pitt, com quem esteve casada entre 2000 e 2005.

A este grupo, ao que tudo indica, juntou-se agora a própria mãe do ator. Conforme adiantou uma fonte ao Celebrity Insider, Jane Pitt nunca foi muito próxima de Angelina Jolie, e ficaria muito feliz se o filho voltasse para Aniston.

“É o que ela sonhou por mais de uma década, ela nunca perdeu a fé e manteve em contato com Jennifer ao longo dos anos”, disse a fonte do site. “Toda a família está incentivando o Brad a conversar com ela e torcendo para que os dois possam se acertar”, explicou a fonte.

Vale lembrar que notícias anteriores davam conta que Justin Theroux teria ficado bastante chateado quando descobriu que a então mulher (2015-2018), ainda guardava mensagens de Brad Pitt com ela.

