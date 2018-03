Governador do AC pretende acessar linha de financiamento oferecida por Temer para investir em segurança pública

O governador do Acre Tião Viana participou de uma reunião nesta quinta-feira (1º) com o presidente Michel Temer sobre investimentos na segurança pública. Na reunião, Temer anunciou uma linha de financiamento de R$ 42 bilhões para investimentos em segurança dos estados.

Após a reunião, o governador afirmou que pretende acessar a linha de financiamento oferecida pelo governo federal via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES).

Conforme Viana, o mais importante foi o compromisso durante a reunião de que haverá reforço na quantidade de policiais federais e policiais rodoviários federais no Acre, além da criação de um Sistema Integrado de Inteligência.

“O diretor-geral de polícia federal me assegurou que vai dobrar o efetivo de Polícia Federal no estado do Acre. Polícia A Rodoviária Federal vai aumentar seu efetivo, foi dito pelo próprio ministro. As forças armadas mais atentas e mais vigilantes. Haverá a criação de um Sistema Integrado de Segurança envolvendo as forças federais, estaduais e os estados vizinhos para que possamos enfrentar melhor o crime organizado”, declarou Viana.

Segundo o governo federal, a linha de crédito ficará à disposição de estados e municípios, e não poderá ser destinada a pagamento de pessoal, por exemplo.

De acordo com o colunista do G1 Valdo Cruz, a linha de financiamento do BNDES estará disponível por cinco anos e não exigirá aval do Tesouro Nacional. Outros tipos de garantias ainda serão fixados.

O financiamento só poderá ser utilizado com investimentos como a criação de sistemas de inteligência e programas de reequipamento das polícias, incluindo compra de armamento. O prazo para pagamento da dívida do financiamento será de oito anos, com dois anos de carência.

O presidente Michel Temer (ao centro) ao lado dos presidentes da Câmara, do Senado e da presidente do Supremo Tribunal Federal (Foto: Beto Barata/ Presidência da República)

Temer fez o anúncio em reunião no Palácio do Planalto convocada com o objetivo de discutir soluções para a crise de segurança pública. “Podemos ajudar a financiar os estados para um reequipamento das polícias locais, das polícias estaduais”, disse o presidente.

Além de governadores, o encontro reuniu os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia.

Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, participaram da reunião 16 governadores e sete vice-governadores, além do interventor na área de segurança no Rio, general Walter Braga Netto, de dez ministros e do presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro.

O presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, explicou que há “restrições” que precisam ser “superadas” para estados em recuperação fiscal.

Segundo Rabello, é preciso “encontrar alternativas jurídicas” para permitir a chegada dos recursos aos estados.