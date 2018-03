Funcionário da Câmara de SP é demitido por assédio sexual

Desde setembro passado o funcionário, que tem mais de 50 anos e não teve a identidade revelada, é investigado internamente, conforme a Presidência da Casa

G raças a denúncias de quatro mulheres, que trabalham na Câmara Municipal de São Paulo, um funcionário com mais de 30 anos de serviço será demitido após suspeita de assédio sexual. O homem, segundo as vítimas, oferecia dinheiro em troca de sexo.

Desde setembro passado, quando foi iniciado um processo administrativo, o funcionário, que tem mais de 50 anos e não teve a identidade revelada, é investigado internamente, conforme a Presidência da Casa.

De acordo com o G1, a publicação sairá no Diário Oficial deste sábado (3). Ainda segundo a reportagem, esta foi a primeira exoneração com base na lei municipal, que entrou em vigor desde julho de 2016. A legislaçã combate o assédio sexual no serviço público e propõe punições, como a demissão “a bem do serviço público”.

