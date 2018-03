Fotos de Paolla Oliveira nua vazam e atriz pergunta: ‘Até quando?’

Imagens foram registradas no set de ‘Assédio’, nova série da Rede Globo

Paolla Oliveira é mais recente vítima de vazamentos de fotos nuas. Imagens da atriz sem roupa, no set de “Assédio”, nova série da Rede Globo, circularam nesta quinta-feira (1º) na internet. A emissora e atriz repudiaram a divulgação das imagens.

“Até quando a invasão da privacidade de um ser humano, o desrespeito a um ambiente de trabalho e a atitude desonesta de trair a confiança de colegas de trabalho serão tratados como um ato de esperteza em nossa sociedade?”, questiona Paolla.

“Em um ambiente controlado, fechado e profissional, um criminoso (não há outra palavra que o defina – pois o que foi feito é crime) resolveu fazer fotos clandestinas de um momento mais sensual da série e divulgar em redes sociais”, denunciou. “O que para mim é trabalho se transformou em oportunidade para alguém tentar tirar vantagens. O que esta pessoa ganhou com isso? Dinheiro, fama, cliques, likes, popularidade? Pouco importa. Pois o que ele (ou ela) fez para obter isso é crime previsto na lei”.

A Rede Globo também emitiu uma nota oficial sobre o vazamento. “A Globo repudia com veemência esse tipo de abuso, que atenta contra os direitos da atriz e viola a privacidade de seus ambientes de trabalho. O ato, que configura crime previsto em lei, também foi informado às autoridades policiais”. A emissora informou que “não medirá esforços” para que os culpados sejam identificados.

“A Globo foi surpreendida pelo vazamento de fotos da atriz Paolla Oliveira sem roupa, tiradas clandestinamente durante uma gravação da série ‘Assédio’, uma produção com a O2. Essas fotos ilegais foram feitas em um set de gravação em São Paulo e divulgadas em redes sociais. Estamos ao lado de nossa atriz Paolla e não pouparemos esforços para que sejam identificados os culpados e aplicadas as punições previstas na lei. A Globo repudia com veemência esse tipo de abuso, que atenta contra os direitos da atriz e viola a privacidade de seus ambientes de trabalho. O ato, que configura crime previsto em lei, também foi informado às autoridades policiais. A Globo já adota regras rígidas e do conhecimento de todos para preservar seus locais de filmagem, seus funcionários e suas obras, mas, diante desse fato, estão sendo aprimoradas as medidas de segurança, com novos procedimentos, que serão ainda mais rígidos em gravações fora dos Estúdios Globo.”

