FBI investiga negócios internacionais de Ivanka Trump

Filha de Trump pode perder acesso a arquivos ‘top secret’

Um dos negócios internacionais da filha do presidente norte-americano Donald Trump, Ivanka, está sendo investigado pelo FBI, informou nesta sexta-feira a emissora de televisão “CNN”.

O alvo das investigações do FBI seriam as negociações e o financiamento de projetos como o “Trump International Hotel”, em Vancouver, no Canadá. A construção foi aberta um mês após o pai de Ivanka entrar para a Casa Branca.

Este procedimento de investigação das autoridades norte-americanas contra membros importantes da Casa Branca é comum, e serve para descobrir se algum deles possuem ligações internacionais.

Como Ivanka é a principal conselheira de Trump, o resultado da investigação pode ter impacto em sua posição dentro da Casa Branca, já que ela poderá não ter mais acesso a informações relevantes de Estado.

Os negócios fora dos Estados Unidos do marido de Ivanka, Jared Kuschner, também foram investigados. Em resultado, ele perdeu alguns privilégios que tinha dentro da Casa Branca.

A construção da luxuosa Trump Tower, de 63 andares, em Vancouver, custou cerca de US$ 360 milhões, e Ivanka teve papel fundamental no projeto. O projeto foi financiado pela empresa canadense “Holborn Group”, liderado pelo magnata malaio Joo Kim Tiah.

Entre os investidores do hotel, 10% eram estrangeiros,e segundo o jornal “Vancouver Sun”, um deles tinha vínculos com o governo chinês. Com informações da ANSA.

