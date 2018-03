Em parceria com o Instituto de Identificação Polícia Civil de Manoel Urbano realiza mutirão para confecção de carteiras de identidade

Na última sexta-feira, 23, foi realizado na sede da Delegacia de Polícia Civil de Manoel Urbano um mutirão com o objetivo de atender ao máximo de cidadãos que desejassem solicitar…

Na última sexta-feira, 23, foi realizado na sede da Delegacia de Polícia Civil de Manoel Urbano um mutirão com o objetivo de atender ao máximo de cidadãos que desejassem solicitar sua carteira de identidade, bem como a segunda via do referido documento, para quem necessitasse.

A ação ocorreu com o suporte dos servidores do setor de identificação da cidade de Sena Madureira, os quais se deslocaram à cidade de Manoel Urbano e prestaram atendimento durante todo o dia.

Estima-se que mais de 90 pessoas foram atendidas em um único dia. O Delegado de Polícia Civil titular em Manoel Urbano, Samuel Mendes destacou a importância da ação e ressaltou que outras iniciativas nesse sentido serão tomadas a fim de atender à grande demanda da população local.

“O próximo passo será estender essa iniciativa à cidade de Santa Rosa do Purus, a qual carece do referido atendimento”, destacou o Delegado.

