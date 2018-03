DPE abre inscrições para contratação de estagiários de Direito; inscrições terão início na próxima segunda (5)

O Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado do Acre – CEJUR publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 2, abertura do processo seletivo para acadêmicos do curso de Direito para formação de cadastro de reserva.

A inscrição poderá ser realizada na sede da Defensoria Pública, na sala do CEJUR, entre 05/03/2018 até 09/03/2018, das 8h às 12h, ou através do e-mail cejur.dpe.inscricoes@gmail.com.

Podem concorrer às vagas de estágio os estudantes que comprovarem estar cursando a partir dos 2 (dois) anos e meio, se anual, ou o 5º período, se semestral, equivalentes do curso superior, formalmente matriculados, na data do início da função de estagiário.

A jornada de atividade em estágio será de 20 (vinte) horas semanais, distribuídas em 4 (quatro) horas diárias, sem prejuízo das atividades discentes, no período de funcionamento da DPE/AC.

O candidato deverá apresentar o currículo no ato da inscrição, bem como e-mail para contato, sob pena de indeferimento. Ao estagiário remunerado será oferecida bolsa mensal no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), bem como auxílio-transporte.

A prova será realizada em 18/03/2018, às 09h, na sede da Defensoria Pública do Estado do Acre, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 3057, Bairro Santa Quitéria, próximo a rotatória do Horto Florestal, CEP: 69.918-700, Rio Branco/AC.

