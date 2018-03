CRUELDADE: Filho agride e arrasta rosto da mãe no chão por causa de carne

Uma guarnição da PM conduziu o suspeito para a Central de Flagrantes.

Uma equipe da Polícia Militar deteve na noite de quinta-feira (02), um adolescente de 14 anos acusado de agredir brutalmente a própria mãe de 41 anos em uma residência, localizada no bairro São Francisco, zona Leste de Porto Velho.

O suspeito espancou covardemente a mãe com socos, pontapés e puxões de cabelo. Não satisfeito, o adolescente ainda teria arrastado o rosto da mãe ao chão, deixando-o bastante lesionado

A motivação seria apenas porque a mãe reclamou com ele que havia mexido em uma carne que estava assando. Porém, a vítima afirma que as agressões físicas e psicológicas que sofre do filho são constantes.

