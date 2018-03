BARRACO: Mulheres são presas após intensa briga em boate

Elas receberam voz de prisão e foram apresentadas ao delegado de plantão. A motivação para a briga não foi esclarecida.

As agressões recíprocas entre duas jovens ocorreram na madrugada desta sexta-feira (02), em uma casa noturna, na Rua Guanabara com Avenida Nações Unidas, bairro Nossa Senhora das Graças, região Central da capital. Priscila F. S., 26, e Ana Carolina P. M., 21, foram levadas para a Central de Flagrantes.

De acordo com informações da polícia, Ana Carolina contou que estava se divertindo na boate com amigos e no momento em que resolveu ir embora foi abordada por Priscila. Houve intensa discussão, que logo evoluiu para luta corporal. As jovens se agrediram mutuamente com socos e puxões de cabelos. Quando uma aquipe da PM chegou ao local, ainda flagrou as envolvidas brigando.

Elas receberam voz de prisão e foram apresentadas ao delegado de plantão. A motivação para a briga não foi esclarecida.

