Após 5 meses, prefeitura do Acre volta a funcionar em horário normal para atender moradores da zona rural

Após cinco meses funcionando em expediente corrido, a Prefeitura de Capixaba, interior do Acre, volta a atender em horário normal de segunda à quinta-feira. A decisão foi tomada pelo prefeito da cidade, José Augusto Gomes, e foi publicada nesta quinta (1º) no Diário Oficial do Acre (DOE). Segundo a publicação, a prefeitura vai funcionar em horário corrido apenas nas sextas-feiras.