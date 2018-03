10 funções que o papel alumínio pode ter na sua casa

De afiar tesouras a limpar panelas…

O papel alumínio serve para muito mais coisas do que imaginamos. O site da revista “Casa Claudia” juntou 10 funções que esse item pode ter em casa. Veja:

1 – Afiar tesouras e facas

Pegue o papel alumínio, amasse-o e corte-o com a tesoura cega. Faça esse processo 10 vezes seguidas. Depois de um tempo, tome cuidado para não se cortar (porque vai estar muito afiada!).

2 – Economizar energia ao passar roupa

Cubra a tábua ou a mesa de passar roupa com papel alumínio, deixando a parte brilhante do papel para cima. Por cima do papel, coloque uma cobertura: pode ser um lençol, por exemplo. Aí basta passar. O alumínio refletirá o calor e você só precisará passar a roupa de um lado (porque o outro já estará lisinho).

3 – Deixar brilhando a panela suja

Tire sujeiras difíceis, esfregando pedaços de papel alumínio nas panelas.

4 – Manter a limpeza

O papel alumínio ajuda a evitar a sujeira. É só forrar o fogão com ele e, quando fizer uma fritura, por exemplo, será muito mais fácil limpá-lo (ou simplesmente substituir o papel).

5 – Acabar com o cheiro ruim da geladeira

Basta cobrir os alimentos com filme plástico e, em seguida, com papel alumínio. Além de evitar o cheiro, mantém a umidade do alimento.

6 – Embrulhar alimentos para assar

O lado do papel alumínio que deve ficar em contato com o alimento que irá ser assado é o brilhante, que é o mais liso e evita que a carne grude no papel.

7 – Frutas embrulhadas conservam por mais tempo fora da geladeira

Se cortou uma maçã e não quer deixá-la na geladeira, por exemplo, embrulhe-a com papel alumínio e ela conservará por mais tempo.

8 – Usar o alumínio para confeitar

Com o papel alumínio, faça um cone multiuso. Moldável e impermeável, ele não sujará suas mãos e ajudará ao preparar doces, por exemplo.

9 – Aposentar o veda-rosca

Se a porca ou o parafuso não estiverem encaixando durante uma construção, enrole-os com papel alumínio. Esse papel fará a pressão exigida para que ele fique preso.

10 – Acabar com as goteiras

Use o papel alumínio para cobrir forros com goteira. Como ele é impermeável, nenhuma água invadirá sua casa.

