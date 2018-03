VÍDEO: Câmera de segurança flagra execução a tiros de pecuarista

O passageiro disparou contra a cabeça de Marcelo, que após cair levou mais três tiros.



Uma câmera de segurança flagrou o momento exato do assassinato do pecuarista Marcelo Passo, ocorrido na tarde de quarta-feira (28), na Rua Martim Lutero, em Ouro Preto do Oeste.

A câmera pertencente a uma empresa de autopeças mostra o momento em que a vítima caminhava, quando foi surpreendida por uma dupla numa motocicleta.

O passageiro disparou contra a cabeça de Marcelo, que após cair levou mais três tiros. A Polícia Civil investiga o crime.

