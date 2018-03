Testemunhas confirmam relato de adolescente abusado por fisioterapeuta

Caso ocorreu no último dia 9, dentro do banheiro de um hipermercado em Campo Grande (MS)

Quatro testemunhas confirmaram o relato de um adolescente de 13 anos que diz ter sido abusado por um fisioterapeuta, de 39 anos, no dia 9 de fevereiro. O caso teria ocorrido no banheiro de um hipermercado, em Campo Grande (MS). O suspeito foi preso preventivamente.

“Os relatos seguiram todos a mesma linha, dizendo que o menino passou mal no meio do caminho, quando saiu do banheiro e retornava para escola. Ele ligou primeiro para o irmão e, em seguida, este avisou a mãe. Os colegas também souberam do fato, inclusive das primeiras ligações e que ele estava abalado. A sequência dos fatos foi aqui na delegacia, quando ficamos sabendo da denúncia por parte da família”, disse a delegada Marília de Brito Martins em entrevista ao G1.

De acordo com a reportagem, o suspeito nega ter cometido o crime, mas a investigação revelou contradições.

Nós analisamos toda a sequência das câmeras, que passou por perícia e degravação das imagens. O homem disse que não tinha ninguém no banheiro, porém as imagens mostram a vítima entrando no local em seguida. Houve também exame pericial e o reconhecimento fotográfico e pessoal, logo após a prisão dele”, completou a delegada.

