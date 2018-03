SURTADO: PM prende homem que tentava matar 7 crianças e mulher a golpes de machado

Em Rondônia

Fernando L. M. F., 35, foi preso na tarde desta quinta-feira (01), após ameaçar matar uma família a golpes de machado e facão, além de causar prejuízos em uma residência na Rua Florianópolis, bairro Nova Esperança, zona Norte de Porto Velho.

Segundo a polícia, o suspeito mora em um casebre feito de restos de materiais de construção e nesta tarde surtou. Armado com um machado e um facão, o homem pulou uma cerca e invadiu a residência da vizinha. A mulher se trancou na casa junto com 7 filhos menores de idade. O suspeito passou a quebrar as janelas e portas, afirmando que ia entrar e matar todos que estavam no local. Não satisfeito, ele ainda quebrou o parabrisa de um carro Fiat Bravo.

A PM foi acionada e encontrou as crianças completamente apavoradas, chorando muito. O suspeito ainda tentou partir para cima de um dos militares com o machado e foi necessário o uso da pistola de choque (Spark). Ele foi levado para a Central de Flagrantes.

