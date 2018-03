Show de Wesley Safadão deve ser cancelado em Rio Branco

O show do cantor Wesley Safadão que embala multidões em todo o Brasil que ocorreria no próximo domingo, dia 4, em Rio Branco, deve ser cancelado. Pessoas que vendiam ingressos informaram ao ac24horas que um aviso foi repassado na noite desta quarta-feira, 28.

A informação ainda não foi confirmada oficialmente pelo produtor do show na capital do Acre, o empresário Leôncio Castro, que afirmou apenas que uma nota deve ser emitida nesta quinta-feira, 1 de março, explicando “todos os pontos”.

Castro revelou ainda que o show do cantor que ocorreria em Vilhena, no Estado de Rondônia, também foi cancelado. “Até a divulgação dessa nota, nada foi cancelado. Vou aguardar a nota da Fábrica de Eventos, de Manaus”, se resumiu a dizer o empresário.

A apresentação ocorreria no estacionamento do estádio Arena da Floresta e contaria com espaço open bar, camarote individual, camarote empresarial e back stage. Informações sobre a possível devolução de valores para quem comprou os ingressos deverão ser divulgadas também nesta quinta.

