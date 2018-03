Rio Acre tem sinais de vazante nas últimas 24 horas, mas Defesa Civil prevê nova subida em Rio Branco

Conforme os dados, o rio baixou 40 centímetros em um dia, já que no mesmo horário na terça-feira (27) estava com 13,41 metros.

Mesmo com a situação de vazante, a Defesa Civil prevê que o nível do manancial pode voltar a subir nos próximos dias. Segundo o órgão, que continua em alerta, o abrigo segue montado no Parque de Exposições Wildy Viana, mas nenhuma família está no local.