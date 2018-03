Renda domiciliar per capita no Acre ficou abaixo do salário mínimo em 2017, aponta IBGE

O rendimento domiciliar per capita no Acre foi de R$ 769 em 2017, conforme o levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na quarta-feira (28). O valor é menor que o salário mínimo atual que está em R$ 954.

Os números fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (Pnad Contínua) e o Acre ficou abaixo da média nacional de R$ 1268. O rendimento per capita, conforme o IBGE, é o resultado da soma de rendimentos recebidos por morador, dividido pelo total de moradores do domicílio.

O levantamento mostrou ainda, que o maior rendimento per capita foi observado no Distrito Federal (R$ 2.548) – mais que o dobro da média nacional. Já o menor foi registrado no Maranhão (R$ 597) – menos da metade da média nacional.