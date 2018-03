Policial civil é investigado por desvio de mais de R$ 34 mil pagos em fianças em delegacia no Acre

Portaria determinando apuração do caso foi publicada no DOE nesta quinta (1º). Polícia Civil informou que agente pode ser penalizado caso acusações sejam comprovadas.

A Polícia Civil abriu um processo administrativo disciplinar para investigar um policial civil suspeito de desviar mais de R$ 34 mil em fianças. A portaria determinando a apuração do caso foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quinta-feira (1º). O documento diz que o dinheiro é proveniente de depósitos que foram recolhidos em inquéritos que tramitavam na delegacia onde o agente estava lotado.

Ao G1, a assessoria da Polícia Civil informou que quando alguém paga uma fiança o valor fica sob a responsabilidade do delegado e do escrivão que são os fiéis depositários do dinheiro. Eles recolhem o que foi pago ou apreendido e se tornam responsáveis pelo dinheiro.

Nesse caso, conforme a assessoria, a investigação vai apurar se houve a apropriação indébita. Caso isso seja comprovado, o policial pode sofrer penalidades e até ser expulso e a quantia devolvida ao Estado. Tudo isso deve ser apurado no prazo de 60 dias para que as partes sejam ouvidas no processo.

A publicação do DOE relata ainda que o policial teria se aproveitado do cargo que exercia na delegacia para se apropriar do dinheiro. O caso teria ocorrido em 2016 e apurado em inquérito policial que posteriormente foi encaminhado à Corregedoria Geral da Polícia Civil (Corregepol).

O homem, conforme a portaria, recebia os valores das finanças, mas não fazia o depósito dentro do prazo legal. Ele fazia os depósitos somente após cobrança da corregedoria o que causou suspeitas. Além de transgressão, a Polícia Civil afirma que o caso configura ato de improbidade administrativa.

Curtir isso: Curtir Carregando...