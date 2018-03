PM apreende Pistola 380 com nove munições intactas no Bairro da Pista

Além da arma e das nove balas intactas, os PMs apreenderam também um pacote de cocaína que totalizou mais de 50 gramas.

Uma equipe da Polícia Militar de Sena Madureira realizou no começo da tarde desta quarta-feira, 22, a apreensão de uma Pistola 380, com nove munições intactas. A arma que é de uso restrito às forças policiais estava em poder de criminosos do Bairro, precisamente no Beco do Adriano.

Tudo começou quando os policiais apreenderam um menor de idade que integra uma facção criminosa naquele Bairro, sendo apontado, apesar da pouca idade, como um dos líderes na comercialização de drogas no local. O mesmo após ser abordado foi perguntado sobre uma pistola que estava em seu poder, porém, negou qualquer informação nesse sentido.

Diante de algumas informações levantadas previamente, os policiais foram até a casa dos avós desse menor. Com o consentimento do dono da casa, a equipe entrou no local e ao fazer uma minuciosa verificação encontrou a Pistola em cima do guarda-roupas. Além da arma e das nove balas intactas, os PMs apreenderam também um pacote de cocaína que totalizou mais de 50 gramas.

Na residência desse mesmo menor já tinha sido apreendido um revólver há dias atrás. Para os policiais, o menor infrator confessou que tanto o revólver quanto a Pistola pertencem a um detento que está sendo monitorado com tornozeleira eletrônica. Todas as providências cabíveis em relação ao caso foram tomadas.

