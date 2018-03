Ao que parece, o cantor Pabllo Vittar não faz mais parte do time dos solteiros. Isso porque ele estaria namorando um cantor famoso.

De acordo com informações do jornalista Leo Dias, o novo pretendente dela, no entanto, não teria assumido sua homossexualidade ao público ainda.

Ainda segundo a publicação, o novo amor de Vittar seria conhecido como um artista hétero até o momento.

Curtir isso: Curtir Carregando...