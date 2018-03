Mulher que tentou matar rival à facadas é condenada a mais de 10 anos de prisão em Sena

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Levada a julgamento na data de ontem, a reeducanda Rayane Silva de Souza foi condenada a uma pena de 10 anos e 01 mês de prisão pela prática de uma tentativa de homicídio, ocorrida em março do ano passado, em Sena Madureira.

Realizado na Comarca do Fórum Desembargador Vieira Ferreira, o julgamento foi presidido pelo juiz Fábio Farias, contando ainda com a atuação do promotor Júlio César de Medeiros e do advogado de defesa da acusada. Ao final, o corpo de jurados formado por cinco mulheres e dois homens entendeu, por ampla maioria, que realmente Rayane foi a autora do crime e que sua intenção era ceifar a vitima, não conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade.

RELEMBRANDO O CASO

De acordo com os autos do processo, o crime analisado ontem pela justiça e pela comunidade ocorreu no dia 05 de março de 2017, por volta das 03:15 horas da madrugada, em frente ao Caldeirão do Forró.

Utilizando uma faca de mesa, Rayane tentou contra a vida de Ivone da Cruz Costa, atingindo-a com pelo menos cinco perfurações.

Segundo o apurado, ambas se encontraram na festa e, em dado momento, Rayane teria jogado cerveja nos pés de Ivone e de suas amigas. Ao tentar tirar satisfações com a acusada, a vítima acabou sendo esfaqueada. Um vídeo foi gravado por terceiros na cena do crime e mostra o exato momento em que Rayane Silva está em cima de Ivone a esfaqueando várias vezes.

Com base nas provas, o promotor Júlio César de Medeiros, defendeu a condenação da reeducanda.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

