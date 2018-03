Mãe de youtuber morta divulga vídeo gravado 30 minutos antes do crime

Vídeo foi intitulado como “O sonhou não acabou”

O último vídeo da youtuber Isabelly Cristine Santos, morta no dia 14 de fevereiro, no litoral do Paraná, foi divulgado nesta quinta-feira (1º). Segundo sua mãe, Rosania Domingos dos Santos, as imagens foram gravadas 30 minutos antes da adolescente, de 14 anos, ser baleada.

De acordo com o G1, Isabelly entrevistava famosos no canal “Isa Top Show”. Seu último vídeo, que conta com a participação do MC Gusttta, foi intitulado como “O sonhou não acabou”.

“Eu só fiz o que ela iria fazer. Obrigado a todos que estão aqui comigo com esta dor que não passa. Mas o sonho dela não irei deixar para trás. Ela amava cada like e cada inscrito. Ela falava que era os lovezinhos dela”, escreveu Rosania na descrição do vídeo.

Acusados pelo homicídio, os irmãos Everton e Cleverson Vargas permanecem presos.

