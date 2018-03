Macarrão vai cumprir pena em regime aberto

Alvará de soltura foi expedido nesta quinta-feira (2)

O acusado pela morte da modelo Eliza Samudio, Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido por ‘Macarrão’, vai deixar a Penitenciária Pio Canedo, em Pará de Minas, ainda nesta quinta-feira (1º).

De acordo com o G1, o Tribunal de Justiça de Minas Gerias (TJMG) autorizou, nesta quinta, a progressão do cumprimento de pena no regime semiaberto para o aberto.

A decisão foi tomada pelo juiz Antônio Fortes de Pádua Neto que considerou que ‘Macarrão’ já possuía os requisitos necessários para ir para o regime aberto, tal como bom comportamento e cumprimento do tempo no semiaberto.

No regime aberto, ‘Macarrão’ deverá se recolher todos os dias à sua residência até as 19h. O acusado também terá que permanecer dentro de casa durante dias de folga, repouso e feriados. Além disso, deverá comprovar em 30 dias exercício de trabalho lícito.

“Hoje ele tenta viver dignamente. Ele nunca mais quer nem saber de coisa errada porque, na verdade, ele nunca foi bandido. Ele se envolveu nesse fato e nem sabe explicar. Ele é um cara muito trabalhador e que tem um objetivo na vida”, declarou a advogada de Macarrão, Fabiana Cecília Alves.

O amigo do goleiro Bruno foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado – motivo torpe, asfixia e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima –, além de mais três anos em regime aberto por sequestro e cárcere privado.

