Lutando contra câncer, ator volta a emocionar: ‘Existo e posso voar’

Leo Rosa vive atualmente com a família no Rio Grande do Sul

Depois de assumir publicamente sua luta contra o câncer, Léo Rosa tem usado a criatividade para dividir sua rotina com seus seguidores. Em recente postagem, o ator apareceu com espuma de barbear no rosto e na cabeça, e escreveu: “3 x 4 de quem realmente sou, pra provar que ainda existo (mundão) e que posso voar”, disse.

Em outra fotos, ele aparece num longo corredor: “Luz em todo o túnel”, escreveu ele, poeticamente.

Leo Rosa voltou para o Rio de Grande do Sul, onde vive a nova fase com sua família. Em mensagens antigas, ele pediu que os seguidores parassem de falar sobre “doença” e “morte”. “Podem dizer que estou vivo, continuem achando que estou vivo, mandem energias, até choro lendo as mensagens”, escreveu ele.

