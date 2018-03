Leilão do Detran encerra inscrições na próxima sexta; são quase 500 veículos

O primeiro leilão do ano, promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), deve encerrar as inscrições e visitações nesta sexta-feira, dia 2, segundo informou o órgão. O evento será realizado nos dias 5 e 6 de março, no Teatro Plácido de Castro (Teatrão).

A inscrição prévia é etapa obrigatória para participar do certame, podendo ser feita de duas formas: pela internet, por meio do site da leiloeira oficial, ou presencialmente, no local e horário da visitação.

Para efetivar a inscrição é necessário realizar a etapa de visitação. Mesmo o interessado realizando a inscrição pela internet, é obrigatório efetivá-la no local de visitação. Serão leiloados 483 veículos, entre carros e motos, todos aptos para a circulação.

